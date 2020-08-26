ليبيا – عقد رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء اجتماعًا مع كل من: “رئيس مخابرات الوفاق ووكيلي وزارات داخلية ودفاع الوفاق ، وآمري المناطق العسكرية التابعة للرئاسي، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي،ورئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وآمر شعبة الأمن في القوة المشتركة، ومديرأمن طرابلس”.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الأوضاع الأمنية في كافة المناطق، كما بحث ما وصفها بـ”أحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس” (التظاهرات الشعبية لأهالي طرابلس) وضرورة معرفة كافّة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين.

ومن ناحية أخرى، بحث الاجتماع تداعيات جائحة كورونا التي انتشرت بشكل واسع، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لتوصيات اللجان الطبية المتخصّصة والإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية، التي أقرّت، مع التزام جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات والإجراءات الوقائية التي حدّدتها الأجهزة الطبّية والأمنية.