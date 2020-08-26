ليبيا – تعرض متظاهرو الحراك الشعبي في طرابلس لإطلاق النار لليوم الثالث على التوالي من مسلحين موالين لفائز السراج وسط فشل داخلية الوفاق في تنفيذ وعودها بحماية المتظاهرين السلميين في ميدان الشهداء فيما أصدر الرئاسي بياناً يصف فيه الجيش بعدو الديمقراطية منددًا بأحداث سرت التي شهدت مناوشات بين الجيش وشباب من قبيلة القذاذفة ما ادى لوفاة شاب منهم .

البعثة الأممية نشرت بيانًا يتيماً تدين فيه باستحياء ما وصفته بـ”الاستخدام المفرط للقوة” ضد المتظاهرين دون أن توضح يومها بأن المتظاهرين العزل قد تعرضوا للرماية من سيارة مسلحة بمضاد للطائرات تابعة لداخلية الوفاق وتحديدًا كتيبة النواصي.



مساء اليوم الأربعاء وبعد إعلان السراج لحظر تجول لمدة 24 ساعة ورغم إدانة منظمة العفو الدولية لما حدث ، تجددت الإعتداءات على شباب الحراك الشعبي بميدان الشهداء دون أي سبب إلا لتواجدهم داخل الميدان وهتافهم بمطالبهم ضد حكومة الوفاق ولايبدوا أن البعثة قد رصدت هذه الاعتداءات المتوالية على المتظاهرين وإكتفت ببيانات داخلية الوفاق والرئاسي وأسامة الجويلي الذين يصفون المتظاهرين بالمشاغبين والمخربين المخترقين من الداخل والخارج.

VIDEO | The moment yesterday when #GNA fighters with an anti-aircraft weapon entered Martyrs Square in #Tripoli to attack demonstrators. #Bashagha described these GNA fighters as "intruders". #Libya pic.twitter.com/ppYUDCKAuY — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020

ووجه مواطنون انتقادات لاذغة للبعثة ورئيستها ” ستيفاني ويليامز ” ولكافة البعثات الدبلوماسية الغربية والعربية عن صمتهم على ما يحدث في وقت كانت فيه البعثة تصدر بيانات فورية عندما يتعلق الأمر بشأن أو حدث يتعلق بأطراف ومدن أخرى .

VIDEO | The so-called “infiltrators”, according to #Bashagha, continued last night shooting and kidnapping protestors in the centre of #Tripoli, in vehicles—many of which had clear #GNA or General Staff of the GNA Army signage on them. #Libya pic.twitter.com/vH8dDYXIjt — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020

ومن المتوقع وفقًا لمصادر دبلوماسية غربية مطلعة ان تصدر البعثة الأممية بيانًا لتأييد ببيانات فتحي باشاآغا الذي لم يكشف حتى اليوم نتائج التحقيق حول من وصفهم بـ”المندسين” بصفوف قواته رغم استمرار هؤلاء “المندسين” بالتجول في الشوارع منذ الليلة الماضية للقمع والخطف وهم معروفون بذواتهم وصفاتهم وعلى رأسهم كتيبة النواصي التابعة للداخلية نفسها . ولم يصدر من البعثة أي تعليق جديد كما أن مكتبها الإعلامي لم يتجاوب مع طلبات الصحافيين حول استمرار العنف ضد المتظاهرين.

فيديو | أخبرهم أن دولتهم غير عادلة .. طلب منهم الخروج وتركهم لمصيرهم في وجه " المندسين " بعد تفجر غضبهم بوجه الجميع . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/5YXH3eaBwl — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020

وتعد هذه من العادات التي دأبت البعثة وويليامز شخصيًا عليها عندما يتعلق الأمر بحكومة الوفاق، حيث تمتنع عن إصدار بيانات إدانة ، ثم تنتظر بيان الإدانة والتحقيق من باشاآغا أو السراج لتعلن عن تأييدها وترحيبها بدل ان تحقق هي كون الحكومة طرفًا لا يمكن ان يكون هو المحقق وهو الفاعل وهو القاضي .

متجاهلة جنات وغرغور والقرار 7 وتاورغاء..ويليامز تدعم التحقيق في انتهاكات مابعد 2016 فقط ! #ليبيا #المرصد https://t.co/c9DpruharQ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 22, 2020

وكانت البعثة قد أعلنت عن تأييدها لفتح تحقيق دولي في إنتهاكات مابعد 2016 فقط ، الأمر الذي يخلي ساحة أطراف كثيرة من انتهاكاتها المرتكبة منذ 2011 ويساعدها على الإفلات من العقاب وعدم جلب العدالة لمتضررين وجلبها لمتضررين آخرين بالتمييز بين ليبي وآخر .

المرصد – خاص

VIDEO | Chants by thousands of demonstrators in #Tripoli before they were shoot at by GNA forces yesterday: “We want dollars like the others” referring to Syrian mercenaries who work for the #GNA and the Presidential Council, funded by Central Bank of Libya (#CBL). #Libya #Turkey pic.twitter.com/Yq1Y8LTHCp — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020