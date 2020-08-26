ليبيا – لجأ رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اليوم الأربعاء إلى إعلان حظر تجول تام وفوري لمدة 4 أيام في ظل الإحتجاجات المندلعة في البلاد وخاصة طرابلس بدعوى تفشي فيروس كورونا وذلك خلال إجتماع مع ” قيادات أمنية وعسكرية ” لمعرفة ” أبعاد الإحتجاجات ” وفق بيان صادر عنه .

ويأتي هذا القرار وفقًا لمراقبين ومعلقين بعد فشل أنصاره الممولين من حكومته في إختراق الحراك الشعبي والسيطرة عليه وذلك لقلة عددهم وضخامة عدد الجموع التي هتفت ضد الجميع وسقوطهم بما فيهم هو وحكومته .

صور | من شعارات المواليين للسراج بعد دخولهم على الحراك في #طرابلس لإلغاء الشعارات الشعبية العفوية ( نعم للشرعية -الوفاق – ، نعم لرجال البركان ، افتحوا النفط ، المجرم حفتر خارج الحسابات ) . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Mcgo8swarl — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 25, 2020

وكان أنصار السراج من بينهم موالين لمجالس الشورى الإرهابية قد حاولوا التظاهر يوم أمس والتسلل الى الميدان بشعارات مصروف عليها ومنسقة تدعم ” الشرعية – الصخيرات ” إلا أن عفوية وتلقائية الجموع الغاضبة كانت هي السمة الأبرز رغم محاولة الموالين الاستفزاز وإطلاق النار ما أدى لإصابة شخص .

فيديو | إصابة متظاهر من الحراك الشعبي في " ميدان الشهداء " بعد إطلاق نار قبل قليل من جوار نقطة وزارة الداخلية بالسرايا الحمراء والمتظاهرون يحملون السراج وباشاآغا المسؤولية . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/L0S814iPSN — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 25, 2020

ومن المثير اللافت في قرار السراج بشأن الحظر هو توقيعه لمدة 4 أيام فقط وهي مدة غير كافية ولا قيمة لها في إجراءات مواجهة كورونا ولم تنفذها أي دولة ، غير أن حساب الأيام الأربعة يشمل يوم الجمعة التي تصاحبها دعوات لخروج حاشد كما أن مدة الحظر تنتهي السبت ما يعني ان الحراك هو المعني بهذا القرار .

فيديو | بضعة نفر من أنصار السراج يهتفون بحياة الإرهابي وسام بن حميد على جانب من " ميدان الشهداء " بعد فشلهم في السيطرة على الحراك الشعبي ضد الفساد وتردي المعيشة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/FZmqGZYwwL — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 25, 2020

وقبل كل ذلك ، كانت صحيفة المرصد قد علمت من مصادر أمنية في طرابلس ونشرت عن اجتماع جرى صباح أمس قبل كل هذه التطورات بين شعبة المخابرات التركية وقيادات ليبية منهم قادة مجموعات مسلحة ، أوصتهم خلاله بالسيطرة على الحراك من خلال اختراقه واحتوائه وتمرير مطالب معينة من بينها عودة إيرادات النفط للصديق الكبير وإلغاء الهتافات ضد السوريين والاتراك وحصرها في الروس .

خاص | المخابرات التركية في طرابلس توجه باختراق الحراك الشعبي العفوي وابتلاعه بدل مواجهته بالقوة . #ليبيا #المرصد https://t.co/ne1a9sA4c2 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 25, 2020

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها السراج قرارًا بحظر التجول بشأن فيروس كورونا على عجل وقبل ساعتين من موعده ، إذ نص على سيرانه الساعة 6 مساءً من اليوم الاربعاء بينما صدر القرار الساعة 4:30 مساءً .

المرصد – خاص