العراق – أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، إن المركز الرباعي الأمني المتكون من العراق وروسيا وايران وسوريا مستمر بالعمل بمقره ببغداد.

وأكد الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن “المركز الأمني الرباعي يتواجد في وزارة الدفاع العراقية، ويتكون من كل من العراق وروسيا وسوريا وإيران، ومهمته تقديم المعلومات والتنسيق المعلوماتي بين هذه الدول من ناحية، والاستمرار في مكافحة عصابات داعش الإرهابية عن طريق مشاركة المعلومات، من ناحية أخرى”.

وأشار الخفاجي إلى أن “مسؤولية المركز من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، التي يرأسها ضابط برتبة كبيرة، كما يتواجد فيه ضباط من الدول الثلاث يمثلونها بتبادل المعلومات التي تتعلق بالإرهاب والتنسيق الأمني”.

وأكد أن “المركز قدم الكثير في محاربة الإرهاب الداعشي من خلال تقديمه سيلا من المعلومات ضد العصابات الإرهابية، خاصة بما يتعلق بالجانب السوري والعراقي”.

المصدر: واع + RT