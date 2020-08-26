العراق – أعلنت أجهزة الأمن العراقية أن طائرات مسيرة تركية اخترقت أجواء العراق ونفذت ضربات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في قضاء سنجار غربي مركز محافظة نينوى شمال البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، بأن “طائرات مسيرة تركية خرقت الأجواء العراقية واستهدفت مساء امس الثلاثاء في تمام الساعة السابعة، عجلة نوع بيك آب دبل قمارة في قرية بهرافا التابعة لمجمع خانصور في ناحية الشمال بقضاء سنجار، مما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين فيما نجى سائقهم”.

وأضافت خلية الإعلام: “في الوقت ذاته استهدفت تلك الطائرات موقعا في قرية بارة التابعة خانصور لناحية الشمال بقضاء سنجار ولم تعرف أعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء الشهداء والجرحى”.

وسبق أن أسفر قصف نفذته تركيا بواسطة طائرة مسيرة في منطقة سيد كان شمالي العراق، يوم 11 أغسطس الجاري، عن مقتل آمر اللواء الثاني حرس الحدود العراقي في المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني، وسائق السيارة العسكرية.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، يوم 14 أغسطس، على خلفية ما وصفته بـ”الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها: القصف الأخير بطائرة مسيرة والذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان”، كما ألغى العراق زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، المخطط لها إلى بغداد.

وتنفذ القوات التركية منذ سنوات في العراق عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد في “حزب العمال الكردستاني” الذين تعتبرهم أنقرة “إرهابيين”.

المصدر: وكالات