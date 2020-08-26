ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين رفقة نائبه الثاني صفوان المسوري ومقرّر مجلسه سعيد كله بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

اللقاء ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد والتداعيات التي خلّفها ما وصفه المشري بـ”عدوان حفتر” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) والآثار المترتبة على ذلك.