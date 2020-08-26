وفي سياق متصل، كان قد أعلن مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد، امس أن لقاحًا تجريبيًا مضادًا لمرض كوفيد-19 وتطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.

وقال آندرو بولارد: “من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعًا في التجارب السريرية، ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات”.

يذكر أن لقاح أوكسفورد كان قد أثار آمالًا مبكرة في أولى تجاربه على البشر عندما أثار استجابة مناعية، مما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.