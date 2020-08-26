بومبيو يصل السودان بعد مغادرته إسرائيل في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم

بومبيو يصل السودان بعد مغادرته إسرائيل في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم

السودان – أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وصل امس الى السودان قادما من إسرائيل، في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

ونشر بومبيو تغريدة في حسابه على “تويتر” قبيل وصوله: “يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان”.

إلى ذلك ذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غادر صباح امس الثلاثاء إسرائيل متوجها إلى السودان، في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم

وبحسب الصحيفة، قال مسؤول إسرائيلي لبومبيو في مطار بن غوريون بتل أبيب: “أنت الآن في رحلة تاريخية” ومن المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الأمريكية، في الخرطوم برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وبرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان، وستكون طائرة مايك بومبيو “أول رحلة رسمية مباشرة” بين مدينتي الخرطوم وتل أبيب، بحسب المسؤولين الأمريكيين.

المصدر: لو فيغارو، تويتر