ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء برئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحّي طلال عجاج.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق المعوّقات التي تحول دون تفعيل نظام التأمين وجمع الاشتراكات، وكيفية تسيير المرافق الصحّية وفق اسس اقتصادية.

يُشار إلى أنّه قد تمّ إدخال تعديلات على القانون رقم 20 لسنة 2010 بشان نظام التأمين الصحّي ليشمل جميع المواطنين.

يشار إلى أن هذا الاجتماع جاء في ظل احتجاجات سلمية عارمة في العاصمة طرابلس تطالب السراج بالرحيل بسبب فشله خلال 5 سنوات في توفير الحاجات الأساسية للمواطن.