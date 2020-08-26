هولندا – شهدت المباراة الودية التي جمعت أياكس أمستردام الهولندي وهيرتا برلين الألماني، أمس الثلاثاء، حدثا مخيفا، عندما توقف جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بالمدافع الدولي الهولندي دالي بليند.

وسقط بليند، مدافع أياكس الحالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، على الأرض في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي فاز بها فريقه بهدف دون رد على ملعب يوهان كرويف، لكنه نجح في الوقوف ومغادرة الملعب على قدميه.

وقال إيريك تن هاغ، مدرب أياكس، إن بليند سيخضع لمزيد من الفحوص بعد توقف جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به للحظات خلال المباراة.

وتم تشخيص إصابة بليند البالغ 30 عاما بمشكلة في عضلة القلب بعد إصابته بدوار في مباراة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه عاد للمباريات في فبراير الماضي بعد زرع جهاز تنظيم خفقان القلب (آي سي دي).

ويرسل الجهاز نبضات كهربائية لمحاكاة الوظائف المعتادة للقلب.

وانضم بليند إلى قائمة المنتخب الهولندي المبدئية المكونة من 32 لاعبا، استعدادا لمواجهة بولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.

المصدر: وكالات