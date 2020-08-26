سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، امس عودة الجماهير للمدرجات للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا، وذلك بشكل تجريبي من بوابة كأس السوبر.

وقال الاتحاد الأوروبي في البيان: “قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد اليوم السماح بحضور الجماهير في لقاء كأس السوبر الذي يقام في 24 أيلول/ سبتمبر”.

وأضاف: “الجماهير ستحضر بسعة 30 بالمئة من إجمالي المدرجات المتاحة، من أجل دراسة مدى تأثير عودة الجماهير على الكرة في الوقت الحالي”.

ولفت: “في الوقت نفسه بقية المباريات في كل بطولات الاتحاد الأوروبي ستقام خلف الأبواب المغلقة حتى إشعار آخر”.

ويخوض بايرن ميونخ نهائي السوبر بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا “شامبيونز ليغ”، فيما يُمثل إشبيلية الطرف الثاني بصفته بطلا للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

ويتواجه الفريقان في العاصمة المجرية بودابست على ملعب “بوشكاش”، والذي يتسع لحوالي 67 ألف متفرج.

وكالات