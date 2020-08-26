سويسرا – توج ريال مدريد الإسباني بطلا لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للشباب، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على بنفيكا البرتغالي 3-2 بالنهائي الذي أقيم بمدينة نيون السويسرية أمس الثلاثاء.

وبهذا التتويج سجل النادي الملكي اسمه ضمن قائمة الفائزين باللقب في النهائي الأول له بمسابقة دوري أبطال أوروبا لفئة الشباب، التي انطلقت نسختها الأولى في 2013.

ويقود الفريق فنيا نجم الفريق الأول سابقا، راؤول غونزاليس، والذي سبق له التتويج باللقب 3 مرات مع النادي الملكي الذي ينفرد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية العريقة بـ13 لقبا.

بالمقابل، فشل بنفيكا في حصد اللقب الأول له في النهائي الثالث، حيث خسر اللقب مرتين في 2013 لحساب برشلونة، و2017 على يد سالزبورغ النمساوي.

ويتقاسم برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي صدارة المتوجين بالبطولة في فئة الشباب بلقبين لكل منهما.

المصدر: وكالات