ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاريّ وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إنّ ما صدر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أحمد المسماري لا يعتبر رفضًا لبيان حكومة الوفاق بل على العكس.

كرموس لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ ما صدر عنه يعد تسويقًا إعلاميًا، لأنّ مجرد الردّ من قبل عقيلة صالح ببيان يتوافق إلى حد كبير مع بيان السراج في حد ذاته يخرج هذه الخطوات من مجرد تصريحات إلى إرادة قويّة تعتزم الوصول إلى حلّ في الشأن الليبي.

وأضاف عضو مجلس الدولة الموالي لتركيا وقطر : “هذه الإرادة ليست لطرفي الصراع في ليبيا، وإنما للدول التي ارتبطت مصالحها بالاستقرار في ليبيا، وبناء على ذلك ستشهد العملية تطوّرات سريعة تطال حفتر نفسه، طالما أن هذه الدول عازمة على استقرار الأوضاع، وأنه سيضرب بعرض الحائط كل طرح يحاول المساس بمصالح تلك الدول في ليبيا”.

كما تابع: “ورقة التوت قد ازيحت عن حفتر وأنّه لم يعد الشخصية القوية التي قضت على الإرهاب، والتي تستطيع أن توحد ليبيا بعد الهزائم المتكرّرة، رغم الدعم القوي الذي تلقاه والوعود التي لم يستطع إنجازها للدول الداعمة له، وأن المجتمع الدولي أصبح لديه يقين أن لا حلّ عسكريًا في ليبيا، وأنّ حفتر لا يمكن إدخاله من أيّ باب أو نافذة سياسية أو مدنية، لأنه بعد الجرائم المكتشفة في ترهونة أصبح مطلوبًا دوليا ومحليًا في العديد من القضايا الجنائية” على حد زعمه .