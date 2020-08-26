واشنطن – أكد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن لدى المسؤولين في إدارة ترامب قناعة بأن الصين تنفذ اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات كودلو عقب اتصال هاتفي على مستوى عال اليوم الثلاثاء لمراجعة التقدم.

وأبلغ كودلو قناة “فوكس نيوز” التلفزيونية، أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر راض عن تنفيذ الصين حتى الآن للاتفاق”.

وأضاف أن بكين تشتري المزيد من السلع الزراعية الأمريكية وهو ما سيساعد في نمو الوظائف في الولايات المتحدة.

وتابع قائلا: “الاجتماع سار بشكل سلس جدا.. كان اجتماعا عاديا للمراجعة”.

وبحث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين في اتصال مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو، تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين.

وجاء في بيان للمثل التجاري الأمريكي، يوم الاثنين، أن الجانبين بحثا “الخطوات التي اتخذتها الصين للقيام بالتغييرات الهيكلية” التي ينص عليها الاتفاق.

وأضاف البيان أن المسؤولين الثلاثة أكدوا “إحراز تقدم” والتزامهم “باتخاذ الخطوات الضرورية لنجاح الاتفاق”.

يذكر أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا في يناير الماضي على صفقة كبرى حول التجارة، أطلق عليها اسم “اتفاق المرحلة الأولى”، التزمت بموجبها الصين بزيادة مشتريات بعض المنتجات الأمريكية مقابل تخلي واشنطن عن فرض رسوم تجارية إضافية على الصادرات الصينية.

المصدر: وكالات