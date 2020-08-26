الهند – أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت ما يربو على 60 ألف إصابة بكوفيد-19 لليوم الثامن على التوالي، وبذلك يتجاوز إجمالي الإصابات 3.2 مليون.

وجاء في بيان الصحة الهندية، اليوم الأربعاء: “تم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة اليوم الأربعاء، وبذلك يتجاوز إجمالي الإصابات 3.2 مليون”.

كما بلغ عدد الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية 1059، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 59449.

وتحل الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر: رويترز