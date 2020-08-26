إنجلترا – نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تغريدة غريبة اليوم الأربعاء، ربطها كثيرون من المتابعين بقرب الإعلان عن انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وجاء في التغريدة: “جديدنا سيكون من خارج العالم”، مرفقة برمزين لـ”ماعز” و”صاروخ”.

ويأتي استخدام السيتي لرمز “الماعز goat” الذي يطلق على ميسي اختصارا لـ”greatest of all time” الأفضل في كل العصور، في الفترة التي تثار فيها العديد من التكهنات عن وجهة النجم الأرجنتيني المقبلة بعد أن أرسل فاكسا رسميا لإدارة برشلونة، أمس الثلاثاء، لإبلاغها برغبته في الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادي الكتالوني العريق.

ولكن السيتي نشر بعدها أن إعلانه يخص الشراكة مع موقع “Fall Guys Game” المتخصص بالخلفيات والألعاب.

يذكر أن العديد من التقارير تحدثت في الساعات الأخيرة عن قرب انضمام ميسي إلى مانشستر سيتي.

وحسب راديو كتالونيا، فإن والد ميسي يجري المفاوضات الآن حول الصفقة مع فيران سوريانو، المدير التنفيذي السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي.

فيما ذكرت شبكة “ESPN” أن العرض لمدة 3 مواسم مع مانشستر سيتي، ثم سينتقل ميسي للعب في نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي.

المصدر: وكالات