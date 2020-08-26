إسبانيا – بدأت التكهنات بشأن الوجهة القادمة للأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال رحيله عن برشلونة، مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية الجاري على النهاية.

وفي ظل انتظار صفقة محتملة والحديث عن وجهات مختلفة لميسي ، تمر الأيام ويمر سوق الانتقالات دون الكثير من الحركة، فقد غيّر فيروس كورونا المستجد مواعيد سوق الانتقالات في معظم البلدان الأوروبية، وقلل من عمليات الانتقال بشكل كبير.

ويؤكد الخبراء أنه لن تكون هناك صفقات انتقال كبيرة هذا الموسم، على الرغم من حقيقة أنه في حال رحيل ميسي عن برشلونة فسيكون الأرجنتيني هو الصفقة الأهم في السنوات الأخيرة.

وأغلقت بعض الأسواق أبوابها في أوروبا بالفعل، إلا أن جائحة “كوفيد-19” تركت النوافد مفتوحة لمدة أطول في بعضها، مثل إيطاليا، لكن يبقى السؤال ما هي المدة التي يملكها ميسي للتوقيع مع ناد؟

مواعيد إغلاق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية:

في إسبانيا: 5 / 10 / 2020

في البرتغال: 6 / 10 / 2020

في إنجلترا: 16 / 10 / 2020

في ألمانيا: 5 / 10 / 2020

في إيطاليا: 5 / 10 / 2020

في فرنسا: 9 / 7 / 2020

في هولندا: 21 / 7 / 2020

وأبلغ النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما ناديه الكتالوني عبر الفاكس أنه يرغب في فسخ عقده “من جانب واحد”، بموجب البند الذي يسمح له القيام بذلك، لكن النادي يعتبر أن عقد ميسي ساري المفعول حتى 30 يونيو 2021، وأن بند إمكانية رحيله عن النادي انتهت صلاحيته في 10 يونيو.

المصدر: RT