ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري أنّ الصوت الواحد داخل المجلس لا يعبّر عن جميع الأعضاء، وأنّ التيّار الوطني يختلف مع ما يقوم به رئيس المجلس خالد المشري بشكل كلّي.

مختار أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ التيّار الوطني داخل المجلس يدعم مبادرة الحلّ السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة بشكل جادٍّ وفعال.

وشدّد على ضرورة تفعيل دور الجنوب الليبي ومؤسساته، وأنّه يتطلّع لمساعدة روسيا في ذلك الأمر، خاصّة لما لها من حضور قوي على كل الأصعدة وفي المشهد الليبي بصورة خاصة، وفيما يلي نصّ الحوار: س/ فيما يتعلّق بإعلان وقف إطلاق النار والدعوة لاستئناف المسار السياسي، كيف ترى هذه الخطوة؟

خطوة وقف إطلاق النار قرار جريء وشجاع ومهم، ونحن كتيّار وطني توافقي داخل المجلس رحّبنا بالمبادرة، كما دعونا إلى اتخاذها خطوة أولى يتم التأسيس عليها لفتح المسار السياسي، بعيدًا عن مساومات الجماعات والأحزاب الانتهازية في المشهد الليبي.

س/طالبتم في وقت سابق بتغيير إدارة المصرف المركزي تحت اسم “التيّار الوطني”، لماذا هذه المطالبات وما هو التيار الوطني بالأعلى للدولة؟

فيما يخصُّ إدارة المصرف المركزي فتغييرها وتوحيدها هو مطلب تدعمه كل الظروف والشواهد، ولا سبب منطقيًا لبقاء هذه الإدارة التعيسة، التي تمارس إفقار الناس والمتاجرة بالعملة الصعبة، كما أنّ فكرة إيداع إيرادات النفط في حساب خاصّ وتجميدها هو أمر يضر بالاقتصاد والعملة الليبية بشكل كبير.

وأحد أسباب هذه الخطوة هو سوء إدارة الإدارة الحالية، وإصرارها على البقاء في إدارة المصرف المركزي، ولذلك فتغيير الإدارة الحالية مصلحة وطنية لعموم ليبيا.

س/ فيما يتعلّق باستقالات الإخوان في مدينة الزاوية، هل ترى أنها مراجعة حقيقة للموقف؟ وهل يمكن أن يكون للإخوان فرصة في المشهد الانتخابي المقبل؟

فيما يخصُّ الإخوان المسلمين فهي جماعة عقدية، ومن يدخلها تلزمه أن يبايع على السمع والطاعة ولهم بنيتهم التنظيمية المعقدة، والتي لا يسهل الخروج منها، فهي ليست حزبًا أو تنظيمًا سياسيا يمكن الخروج منه بالاستقالة، والخطوة التي قام بها أعضاء التنظيم لا تعدو كونها مناورة سياسية لا أكثر من ذلك.

س/ كيف قيّمتم موقف المستشار عقيلة صالح خاصّة فيما يتعلّق بالبيان الخاص بشأن المبادرة السياسية والدعوة لتغيير المجلس الرئاسي؟

فيما يتعلّق ببيان عقيلة صالح، يمكن القول أنّ أوّل نقاط المبادرة التي أطلقها مُرحّب بها، وهو ما يتعلّق بوقف إطلاق النار، أما عن محاولته إعادة تشكيل مجلس رئاسي، فأنا أعتقد أنه مطلب غير واقعي في الوقت الرهن.

س/ كيف تقيمون الدور الروسي في الأزمة الليبية؟ وهل هناك متطلّبات ترونها ضرورية في الوقت الراهن؟

كما يعلم الجميع، روسيا تتمتّع بقوة عسكرية وحضور سياسي يمكّنها من التأثير في المشهد الليبي بشكل كبير، ونتمنّى أن يكون هذا التأثير يتمحور حول دعم قيام مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية، وتقديم الاستشارة لمن يتقلّدون مناصب الدولة.