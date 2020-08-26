ليبيا – كشف مسؤول أمميّ أنّ عدد مقاتلي تنظيم داعش في ليبيا “يقدّر ببضع مئات”، مشيرًا إلى أنّ التنظيم عزّز موقعه في الشرق الأوسط.

مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف قال أمام مجلس الأمن الدولي وفقًا لوكالة “نوفا” الايطالية: إنّ عدد مقاتلي تنظيم داعش في ليبيا يقدّر ببضع مئات، إلا أنّ التنظيم ما زال يحتفظ بالقدرة على تهديد المنطقة بأسرها.

وقدّر المسؤول الأممي عدد المقاتلين الموالين لتنظيم داعش في غرب أفريقيا بأنّه حوالي 3500 مقاتل، لافتًا إلى أنّ التنظيم يواصل في هذه المنطقة بناء علاقات وطيدة مع جماعات إسلامية متطرفة محلية.

ولفت فورونكوف إلى أنّ أكثر من 10 آلاف مقاتل داعشي ما زالوا ينشطون تحت راية التنظيم، متنقّلين بين العراق وسوريا ضمن خلايا صغيرة.

كما نوّه المسؤول الأممي إلى أنّ خطر تنفيذ تنظيم داعش هجمات خارج مناطق النزاع تضاءل منذ مطلع العام، مرجّحًا أن يكون سبب ذلك هو القيود المفروضة على التنقّلات في هذه الدول بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّ استراتيجية التنظيم الإرهابي لم تتغيّر، بحسب قوله.