جنيف – تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم ليل الثلاثاء – الأربعاء بتوقيت غرينتش، عتبة الـ24 مليون حالة.

وأظهرت أرقام موقع “وورلد ميتر” المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 24 مليونا و30102 حالة عند الساعة 23 و20 دقيقة بتوقيت غرينتش.

كما كشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى 822224 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ16 مليونا ونصف المليون حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من كورونا بحوالي 6 ملايين إصابة وأكثر من 182 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 3 ملايين ونصف المليون إصابة وحوالي 117 ألف وفاة، ثم الهند بأكثر من 3 ملايين ومئتي ألف إصابة وحوالي 60 ألف وفاة.

المصدر: كالات