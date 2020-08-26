مصر – صرح وزير البترول المصري، طارق الملا، إنه يجري تحقيق نتائج متميزة في مجالات التعاون الإقليمي بين دول شرق المتوسط، في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، ذكر الوزير أن أنشطة المنتدى شهدت زخما غير مسبوق جذب أنظار العديد من الدول والكيانات الاقتصادية حول العالم وفتح شهية العديد منهم لطلب الانضمام لهذه الاجتماعات.

وأكد الملا أن الدولة المصرية تبنت حزمة إصلاحات اقتصادية للتنمية على مختلف المستويات، وأن هذه الإصلاحات مكنت مصر من احتواء تأثيرات أزمة كورونا.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية “بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر في المتوسط”، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.

وتنفذ تركيا منذ مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ”أذن” من جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، في مياه بشرق المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

المصدر: مصراوي