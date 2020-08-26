ألمانيا – توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم إلى أثينا، ثم إلى أنقرة، بهدف تخفيف التوتر بين اليونان وتركيا، بعد بروز أزمة بينهما بسبب حقوق استخراج النفط والغاز بشرق البحر المتوسط .

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، للصحافيين امس: “من الضروري أن تبقى ألمانيا في حوار مع الطرفين لأن الهدف هو أن تحل اليونان وتركيا خلافاتهما مباشرة”.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، أن “هذه الجهود (الوساطة) ضرورية للتهدئة وإيجاد حل للتوترات”، وعليه سيزور الوزير، هايكو ماس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، العاصمتين الثلاثاء. وأضاف برغر: “نخشى أن تستمر التوترات في التأثير على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن تكون لمزيد من التصعيد عواقب وخيمة”.

المصدر: DW