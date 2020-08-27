ومانشستر سيتي من أبرز المرشحين للتعاقد مع أفضل لاعب في العالم ست مرات والذي فاز بكل الألقاب الكبرى الممكنة مع برشلونة.

وكانت واحدة من أفضل الفترات في مسيرة ميسي تحت قيادة غوارديولا الذي يدرب سيتي حاليا وأثار احتمال تعاونهما مرة أخرى لعاب عشاق كرة القدم.

وعبر ميسي يوما عن أمله في اللعب لنادي صباه نيويلز أولد بويز في روساريو لكن من غير المرجح أن يتحقق ذلك حاليا.

والسيناريو الأكثر ترجيحا أن ينتقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى ناد أوروبي. وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان من الأندية المرشحة نظرا لقدرة الفريقين على المنافسة على لقب دوري الأبطال الذي فاز به ميسي لآخر مرة في 2015.

وبحسب شبكة توتو ميركاتو الإيطالية فإن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي تواصل مع ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، والذي أبلغ إدارة النادي برغبته بالرحيل.

وقد وردت أنباء من برشلونة بأن إدارة البارسا قد تطالب بما يقرب من 200 مليون يورو للسماح بخروجه، وأنها لن تسمح بانتقاله في صفقة انتقال حُر بما أن البند الموجود بعقده لإنهاء عقده قد انتهى.

وطالب ميسي بتفعيل خيار الرحيل قبل عام من نهاية عقده حسب البند المتفق عليه في عقده، ولكن حقيقة أن البند انتهى فاعليته ووقته منذ يونيو الماضي قد يجعل هناك تداعيات قانونية بين برشلونة والنجم الأرجنتيني.