أسعار النفط تزيد من مكاسبها بعد بيانات غير متوقعة

أسعار النفط تزيد من مكاسبها بعد بيانات غير متوقعة

الولايات المتحدة – أرتفعت أسعار النفط، امس مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط الأمريكية هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل الماضي.

وأضافت أن المخزونات تراجعت بواقع 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاض قدره 3.7 مليون برميل.

كذلك أشارت إلى أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.78%، بحلول الساعة 17:45 بتوقيت موسكو، إلى 43.69 دولار للبرميل.

كذلك ارتفعت عقود “برنت” بنسبة 0.31% إلى 46.01 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

المصدر: “رويترز” + “بلومبرغ”