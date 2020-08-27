ليبيا – زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس أنّ فعاليات بلاده في ليبيا تسير وفقًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكّدًا العزم على مواصلتها.

أكار وردًّا على أسئلة محرري وكالة “الأناضول” التركية حول تأسيس بلاده قاعدة في ليبيا، أفاد أنّ القوّات المسلحة التركية تشرف على تأهيل قوّات حكومة الوفاق في مراكز التدريب التي أنشأتها، داعيًا إلى عدم تضخيم الأمر.

وأشار إلى أنّ تجاهل الوقائع العلنية وتوجيه الاتهامات الزائفة لتركيا لا يوصل للحقيقة، دون أن يشير إلى دور وزارته في إرسال أكثر من 16 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا بينهم مئات الإرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة.