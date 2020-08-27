الصين – أكد السفير الإثيوبي لدى الصين، تيشوم توجا، امس إن لدى بلاده الحق في استخدام مواردها الطبيعية للتنمية بما في ذلك نهر النيل.

وأشار توجا، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، إلى أن الموقف الذي اتخذته حكومة بلاده والملء الأول للسد شجع الإثيوبيين في دول الخارج، مضيفا: “سنواصل بناء السد في نفس الوقت الذي نتفاوض فيه على الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل”.

وتابع: “الحكومة الإثيوبية بذلت كل ما في وسعها للتوصل إلى تفاهم مع دول المصب.. وهدفنا الأساسي هو التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف الثلاثة”.

من جانبه، قال السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فيتسوم أريجا، إن الإثيوبيين بالولايات المتحدة الأمريكية منخرطون في دعم سد النهضة.

ولفت إلى أن الموقف الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية من سد النهضة واضح جدًا على أساس اتفاقية المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في الخرطوم وهي أيضًا اتفاقية عادلة.

وتابع: “يفهم المغتربون الإثيوبيون بوضوح النقاط العالقة في المفاوضات بشأن السد وموقف إثيوبيا. وفي الولايات المتحدة هم منخرطون أكثر من قبل، ولأول مرة، فتحنا حسابًا لدعم والمشاركة في هذا المشروع الكبير ولنكون جزءا من التاريخ في النهضة والتكاتف والوحدة”.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

المصدر: وكالات