اتصال بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي بعد إصابة جنود أمريكيين في سوريا بسبب احتكاك بين الجانبين

اتصال بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي بعد إصابة جنود أمريكيين في سوريا بسبب احتكاك بين الجانبين

الولايات المتحدة – أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان الروسي، الفريق فاليري غيراسيموف.

وذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، ديدي هالفيلد، أن ميلي وغيراسيموف “اتفقا على عدم كشف تفاصيل المكالمة”.

وتأتي هذه المكالمة بعد أن أفادت مصادر مطلعة، امس بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الحادث أسفر عن جرح “عدد قليل” من عسكريي الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وأوضح أحد المتحدثين أنها ناجمة عن “تصادم”.

وتتواجد في منطقة شمال شرق سوريا قوات أمريكية وروسية تنسق تحركاتها في إطار آلية منع وقوع الاشتباكات التي تم إنشاؤها عام 2015.

المصدر: وكالات