اعتقال عسكري من القوات الاستراتيجية الروسية لنقله أسرارا إلى استخبارات أجنبية

اعتقال عسكري من القوات الاستراتيجية الروسية لنقله أسرارا إلى استخبارات أجنبية

روسيا – احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحد العسكريين من قوات الصواريخ الاستراتيجية، في مدينة بارناول بتهمة خيانة الدولة.

وقال مصدر، في المخابرات الروسية، إن المعتقل قام بنقل معلومات تحتوي على أسرار الدولة، إلى الاستخبارات الأوكرانية.

وأضاف المصدر، أن العسكري المعتقل، “كان يجمع وينقل معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة، إلى مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية”.

وتم فتح قضية جنائية ضده بموجب المادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (خيانة الدولة). وتنص هذه المادة على العقوبة بالسجن من 12 إلى 20 سنة.

المصدر: تاس