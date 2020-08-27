ليبيا – أكّد المتحدّث باسم الحكومة الليبية عز الدين الفالح أنّ الحكومة تدعم كلّ ما هو في مصلحة الوطن ووحدة التراب الليبي، وذلك تعليقًا على الاتفاق الأخير بين البرلمان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

الفالح وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية الأربعاء قال: “نحن كحكومة موقفنا واضح للعيان، كل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن نحن معه، لكن في السياق المنطقي والذي يضمن وحدة التراب الليبي”.

وأضاف: “كيف يمكن أن يكون هناك انتخابات في بلاد أقلّ ما توصف به هو أنّ غربها محتلٌّ وأمنه مخترق من خلال غرف العمليات الاستخباراتية التركية والقطرية”.

وأكّد المتحدث باسم الحكومة الليبية أنّ الحكومة تعوّل على الموقف والدور الروسي “الإيجابي والمهم” في ليبيا، داعيًا إلى استمرار التواصل بين البلدين في مختلف المجالات.