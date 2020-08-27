ليبيا – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إنّ الإعلان عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في ليبيا أمر إيجابي، مضيفًا بالقول: “لكننا نعلم مدى الصعوبة، وسيتم مراقبته بعناية وتشجيعه”.

تصريحات وزير الدفاع الإيطالي جاءت وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية خلال الجلسة الأولى للاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة الألمانية برلين.

ووفقًا لجويريني فإنّه من وجهة نظر مراقبة وقف إطلاق النار، فإنّ عملية إيريني هي بالتأكيد مساهمة مهمّة للغاية.

وبخصوص عملية إيريني قال جويريني: إنه تم إحراز خطوات للأمام، ولكن من الضروري ضمان الترتيبات اللازمة لضمان فعاليتها.