روسيا – استأنفت شركة السكك الحديدية الروسية نحو 80% من رحلات قطارات المسافات الطويلة، وذلك بعد تعليقها في وقت سابق بسبب وباء كورونا، وجاء ذلك بحسب ما صرح به مدير الشركة أوليغ بيلوزيروف.

وقال مدير شركة السكك الحديدية الروسية، في حديث لوكالة “نوفوستي”، إنه “تم تخفيض أكثر من 200 رحلة والآن نتطلع لاستئناف الرحلات بالدرجة القصوى، لكن الوضع مرهون بإجراءات رفع القيود”.

وأضاف بيلوزيروف أن الشركة لا تقوم فقط باستئناف حركة القطارات المتوقفة، بل تعمل على إطلاق رحلات جديدة.

وأكد أنه بهدف ضمان سلامة الركاب في ظل جائحة كورونا يتم تطهير القطارات بشكل كامل قبل إجراء الرحلة، وخلال الرحلة يتم تعقيم مختلف الأسطح مثل المقابض والدرابزين 4 مرات.

المصدر: “نوفوستي”