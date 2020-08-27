ليبيا – دعت منظّمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح ستّة محتجين على الأقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحيّة لتفريق مظاهرة في العاصمة، وذلك عندما احتشد محتجون في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

منظمة العفو وفي بيان لها اليوم الخميس قالت إن مسلّحين يرتدون زيًا عسكريًا فتحوا النار على المتظاهرين دون سابق إنذار، مستخدمين بنادق كالاشنيكوف وأسلحة آلية مثبتة على شاحنات.

وأشارت إلى أنه إلى جانب المخطوفين فقد أصيب عدد من المتظاهرين في إطلاق النار الذي وقع في منطقة خاضعة لسيطرة ميليشيا النواصي المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

ونقلًا عن روايات شهود عيان واتصالاتها بالنواصي، قالت المنظمة: إنّ هناك مؤشّرات قوية على أنّ هذه الميليشيا كانت وراء الهجوم على المتظاهرين.

وانتقدت نائبة المدير الإقليمي لمنظّمة العفو الدولية ديانا الطحاوي حكومة فائز السراج لعدم كبحها جماح الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة، وبدلًا من ذلك قامت بالاعتماد عليها في فرض الأمن وإنفاذ القانون ومحاربة خصومها.

وحثّت الطحاوي على الإفراج الفوري عن المختطفين، ودعت إلى تحقيق مستقلّ كما فعلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.