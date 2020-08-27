الليرة التركية تتعافى من انخفاض قياسي بعد توصية إيجابية

الليرة التركية تتعافى من انخفاض قياسي بعد توصية إيجابية

تركيا – ارتفعت العملة التركية‭ ‬بما يصل إلى 0.5 بالمئة، امس بعد أن هوت في الجلسة السابقة إلى مستوى قياسي منخفض.

وأشار محللون إلى أن الفضل يعود لتوصية من “جيه بي مورغان” لشراء الليرة، بينما تظهر موجة مبيعات مضطربة استمرت شهرا علامات فى فقدان الزخم.

وتخلفت الليرة عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.

وتضررت الليرة أيضا على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.

وفي أواخر جلسة التداول، سجلت الليرة 7.3680 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن كانت لامست مستوى قياسيا منخفضا أثناء التعاملات عند 7.407 في جلسة الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم صعدت الليرة إلى مستوى أكثر ارتفاعا عند 7.34 مقابل الدولار.

المصدر: “رويترز”