ليبيا – إعتبر آمر الغرفة العسكرية المشتركة التابعة للرئاسي أسامة جويلي بأن الدعوات المنادية للتظاهر من جهات مختلفة تحت شعارات وصفها بـ”المدغدغة للعواطف”، وتستغل أزمات معيشية ، يتحمل المسؤولية فيها الجميع .

الجويلي قال في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد بأنه تبين له استغلال مجموعات تتبع جهات مختلفة في الداخل والخارج دون ذكرها، لـ”حجة ” الحق في التظاهر متجاهلين أن هذا الحق ينظمه قانون يجب اتباعه حتى لا يتحول هذا الحق إلى غطاء لنشر الفوضى والتدمير حسب تعبيره.

وقال :” عليه فإننا ننبه كل الغوغائين بأن يحفظوا أنفسهم ولا يكونوا أداة في يد جهات تحركهم لأنهم سيكونون تحت طائلة القانون وسيتخلى عنهم داعموهم كما فعلوا في السابق”.

وأعرب الجويلي عن إستغرابه من بیانات نقابة المحاميين التي يعلنون فيها انضمامهم إلى ما وصفها بـ” المظاهرات الليلية” وإدعى حدوث شغب وضرر واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة من المتظاهرين ، مضيفاً بينما كان على رأسكم الطير طيلة العدوان على طرابلس ، عندما كانت تقصف ليلا ونهارا ، وجرائم حرب أرتكبت أدانتها الجهات الدولية، ومسلسل اكتشاف المقابر الجماعية لم يتوقف بعد ، لهي أولى بإدانتها والتضامن مع ضحاياها ، ورفع القضايا الجنائية ضد مرتكبيها موجهاً حديثه للمحامين.