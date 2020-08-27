الولايات المتحدة جاهزة للسحب من احتياطي النفط للطوارئ إذا تسبب الإعصار لورا في أضرار

الولايات المتحدة جاهزة للسحب من احتياطي النفط للطوارئ إذا تسبب الإعصار لورا في أضرار

الولايات المتحدة – أكدت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها جاهزة للسحب من مخزون النفط الخام في احتياطي الطوارئ للبلاد.

وأضافت وزارة الطاقة أن ذلك يعتمد على الرئيس دونالد ترامب إذا ما قرر أن ذلك سيساعد شركات التكرير في التعامل مع أي أضرار ناتجة عن الإعصار “لورا” في المعقل البترولي بمحاذاة ساحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

وقال نائب وزير الطاقة مارك مينيزس في بيان، إن الوزير دان برويليت مستعد للمساعدة في مساعي التعافي.

وأضاف أن ذلك يشمل احتمال إجازة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا تلقى توجيهات من الرئيس ترامب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق اليوم، إن حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجع 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 649.47 مليون برميل.

المصدر: رويترز