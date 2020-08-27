ليبيا – أكّد القيادي بمدينة مصراتة والمتحدّث العسكري باسم مسلّحي بركان الغضب مصطفى المجعي أنّ مطالب الحراك مشروعة، ومؤيدو “البركان” الذين شاركوا فيه هم مواطنون ليبيون يشعرون بما يشعر به غيرهم وسيتفقون في أشياء وينقسمون حول أخرى دون أن يشير إلى قيام مسلحيهم بالماية بالرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء.

المجعي أضاف في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “فقد شاهدنا بعضهم يشارك في الحراك وبعضهم يشكل حراكًا آخر، ولو دُمج الحراكان لربما أنتجا حراكًا وطنيًا فاعلًا أكثر جدوى”.

وأشار إلى أنّه لم تصدر أية تعليمات من غرفة عمليات البركان بخصوص الحراك، لكن على الحكومة أن تستفيد من هذا الأمر في تصدّيها للفساد والمفسدين، لكن شعار رحيل “السراج” ليس من أهداف الحراك، حسب ما هو معلن على الأقل وفق رأيه.

وحول وجود خطّة لإسقاط السراج من قبل ساسة أو مسؤولين قال المجعي الموالي لتركيا وقطر: “وجود شخصيات في الحكومة تحرّك الجموع ليس مستحيلًا، لكن لا مؤشرات عليه حتى الآن. ولكن إذا نظرنا إلى المآلات فهناك أطراف كثيرة ستستفيد من إسقاط السراج والرئاسي وحكومته، أولها حفتر وشخصيات وتيارات وأطراف سياسية سعت للإطاحة به من قبل وسوقت نفسها بديلًا عنه، وربما أطراف سياسية أخرى غير ظاهرة”.

واختتم قائلاً : “إذا لم يجنح الحراك نحو العنف فإن الإصلاحات داخل الحكومة في طور الإنجاز، وقد تُهدّئ الخواطر قليلًا وتبقى خطوات مكمّلة تتّخذها الحكومة الجديدة، أما إن توقفت عجلة الإصلاح فلا أحد يدري إلى أين ستسير الأمور خاصّة مع استغلال من قبل “حفتر ودول إقليمية” للحراك السلمي وتحويله إلى فوضى”.