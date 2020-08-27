بولندا – أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي بعد لقائه مع سياسيين بولنديين لبحث أحداث بيلاروس إن بلاده سمحت للبيلاروسيين، بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرات دخول، وبدون الوثائق اللازمة.

وأضاف مورافيتسكي، يوم أمس ردا على سؤال حول إجراءات الدخول الميسرة، التي وعدت سلطات بولندا بتقديمها للمواطنين البيلاروسيين قبل أيام قليلة: “لقد دخل بعض الأشخاص بالفعل إلى بولندا بدون تأشيرات دخول، وبدون الوثائق ذات الصلة”.

وتابع مورافيتسكي: “عشرات المواطنين من بيلاروس، الذين عانوا من نظام (الرئيس البيلاروسي الكسندر) لوكاشينكو، وجدوا المساعدة في بولندا”.

وأضاف رئيس حكومة بولندا: “مساعدتنا تذهب إلى أبعد من ذلك. طلبت من وزير الصحة أن يعد مستشفياتنا لتكون قادرة على استقبال المحتاجين عبر حدودنا الشرقية”. ووفقا له، “هناك بالفعل حاجة لذلك”.

وقال: “تلقينا إشارات من منظمات من أراضي بيلاروس ومن أفراد، تفيد بتعرض العديد من الأشخاص للضرب المبرح والتعذيب على أيدي الشرطة”.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي: “لكل هؤلاء الأشخاص، المستشفيات البولندية مفتوحة، وهناك أماكن مجانية. نريد مساعدة المتضررين، بهذه الطريقة”.

المصدر: تاس