روسيا – أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” عن وضع أول قمر صناعي روسي للأرصاد الجوية Electro-L في مدار ثابت ارتفاعه 35786 كيلومترا فوق المحيط الأطلسي.

وجاء في بيان المؤسسة المنشور على موقعها الرسمي، “انتهت في الساعة 00:00 بتوقيت موسكو عملية نقل القمر الصناعي الروسي Electro-L رقم 2 ، التي استغرقت حوالي 35 يوما، من نقطة 76 درجة شرقا إلى خط طول 14.5 درجة غربا. وتعمل جميع أجهزة القمر بصورة طبيعية”.

ويذكر أنه لم تكن لروسيا قبل نقل القمر الصناعي Electro-L إلى موضعه الجديد أي أقمار صناعية ثابتة للأرصاد الجوية فوق المحيط الأطلسي.

وتجدر الإشارة، إلى أن أول قمر صناعي من نوع Electro كان قد أطلق عام 1994 للعمل فوق المحيط الهندي عند خط طول 76.8 درجة شرقا. وأول قمر صناعي من نوع Electro-L أطلق عام 2011 للعمل فوق المحيط الهندي أيضا، وبعد نقله إلى نقطة خط طول 14.5 درجة غربا فوق المحيط الأطلسي توقف عن العمل.

وكان القمر الثاني Electro-L قد أطلق عام 2015 للعمل فوق المحيط الهندي، وبعد إطلاق القمر الثالث من نوع Electro-L عام 2019 ، تقرر نقله إلى موضعه الجديد فوق المحيط الأطلسي.

ومهمة هذه الأقمار الصناعية هي توفير المعلومات اللازمة عن الطقس لهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الدفاع الروسية وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة. وكذلك تحليل ظروف طيران الطائرات، ومراقبة المناخ والتحكم في حالات الطوارئ ، فضلاً عن نقل الإشارات من منارات الطوارئ منظومة كوسباس-سارسات.

المصدر: نوفوستي