تونس – توقع الديوان الوطني للزيت في تونس (حكومي)، امس تسجيل عائدات قياسية لصادرات البلاد من زيت الزيتون، تتجاوز 732 مليون دولار هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام الديوان، شكري بيوض، قوله: “من المتوقع أن تسجل الصادرات التونسية من زيت الزيتون هذا الموسم أرقاما قياسية، حيث ستتجاوز 2 مليار دينار (732.6 مليون دولار) من خلال تصدير 340 ألف طن من مادة الزيت”.

ووفقا لبيوض، فإن عائدات صادرات زيت الزيتون لم تتجاوز 1.2 مليار دينار (439.5 مليون دولار) في الموسم الماضي.

وحسب المدير العام للديوان، ستساهم هذه العائدات القياسية بـ 4.25 بالمئة من ميزانية تونس المقدرة بـ 47 مليار دينار (17.2 مليار دولار).

وبلغت مبيعات زيت الزيتون، حتى نهاية يوليو/تموز الماضي 294 ألف طن بقيمة 1.762 مليار دينار (645.4 مليون دولار)، مقابل صادرات بنحو 100 ألف طن لكامل الموسم المنقضي.

وتوقع بيوض أن ينتهي موسم التصدير في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بتحقيق صادرات في حدود 340 ألف طن بعائدات قياسية تتجاوز 2 مليار دينار.

ورجّح المسؤول التونسي أن “تساهم صادرات زيت الزيتون في تعديل جزئي للميزان التجاري الغذائي، الذي يشكو عجزا خلال هذا العام، بسبب التراجع اللافت لصادرات الغلال والخضار ومنتجات الصيد البحري”.

كما توقع أن تمثل مبيعات زيت الزيتون ما بين 60 و 70 بالمئة من الصادرات الغذائية، مقابل متوسط 40 بالمئة في السنوات الماضية.

وفقا لبيانات وزارة المالية، فقد تقلص العجز التجاري بنسبة 32.2 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى 7.567 مليار دينار (2.761 مليار دولار).

الأناضول