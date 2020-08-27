إنجلترا – فاز نوفاك دجوكوفيتش بسهولة على الألماني يان-لينارد شتروف بنتيجة 6-3 و6-1 امس، ليعادل الرقم القياسي ببلوغ الدور قبل النهائي لبطولة سينسناتي المفتوحة للمرة الثامنة.

وسيواجه الصربي المصنف الأول عالميا، الإسباني روبرتو باوتيستا أغوتو في الدور نصف النهائي الذي سيقام الجمعة، وهو اليوم الذي كان محددا للمباراة النهائية بعد قرار المنظمين بالانضمام إلى رياضات أخرى بإيقاف اللعب الخميس احتجاجا ضد الظلم العنصري.

واستغل دجوكوفيتش سلسلة من أخطاء شتروف ليفرض سيطرته على المباراة وينهيها في 62 دقيقة بكسر إرسال منافسه دون خسارة أي نقطة ليمدد سجله الخالي من الهزيمة إلى 24 مباراة.

وعادل دجوكوفيتش بانتصاره ما حققه جيمي كونورز وشتيفان إدبيرج وروجر فيدرر وبيل تالبرت ببلوغ الدور قبل النهائي لبطولة الأساتذة.

المصدر: “رويترز”