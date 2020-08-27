دينامو موسكو يوقف سلسلة انتصارات زينيت ويلحق به الهزيمة الأولى في الدوري الروسي

دينامو موسكو يوقف سلسلة انتصارات زينيت ويلحق به الهزيمة الأولى في الدوري الروسي

روسيا – حقق دينامو موسكو فوزا ثمينا على ضيفه زينيت بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين دينامو بالفضل في الفوز للاعبه البوسني توني شونيتش الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة برأسية متقنة عند الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في مناسبتين، بواقع بطاقة لكل فريق، كانتا من نصيب، لاعب دينامو، دميتري سكوبينتسيف في الدقيقة الـ75، ولاعب زينيت، الكولومبي ويلمار باريوس في الدقيقة الـ84.

وهذه الخسارة، هي الأولى لزينيت بعد 4 انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في الصدارة.

في المقابل، رفع دينامو موسكو رصيده إلى 10 نقاط وصعد إلى المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفي باقي المباريات التي أقيمت امس:

– تعادل تسيسكا موسكو ومضيفه كراسنودار بنتيجة 1 – 1.

– فاز روستوف على ضيفه أورال بنتيجة 1 – 0.

– فاز سبارتاك موسكو على مضيفه روتور بنتيجة 1 – 0.

– خسر لوكوموتيف موسكو أمام ضيفه أخمات بنتيجة 2 – 3.

المصدر: rsport.ria.ru