لبنان – نقل سفير روسيا لدى لبنان المنتهية مهامه ألكسندر زاسيبكين، موقف القيادة الروسية من التطورات اللبنانية الراهنة، للرئيس اللبناني ميشال عون.

وقالت صفحة الرئاسة اللبنانية عبر “تويتر” إن الرئيس عون استقبل ظهر اليوم الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا، السفير زاسيبكين الذي نقل إليه موقف موسكو من التطورات الحالية في لبنان.

وفي وقت سابق، قال زاسيبكين في حديث صحفي إن روسيا يهمها في الوقت الراهن تشكيل حكومة في لبنان في أسرع وقت، على أن تستند إلى قبول الأحزاب السياسية بها، وأن تكون فعالة، وقادرة على إجراء الإصلاحات لمصلحة لبنان واستقطاب دعم المجتمع الدولي والتواصل مع الشرق والغرب”.

وأشار زاسيبكين إلى أن باريس تتواصل مع الجميع على قاعدة مشاركة الجميع في الحكومة، وقال: “نحن نتفق معهم في ذلك، أما الأمريكيون فطالما كانوا يصرون على استهداف حزب الله ومحور المقاومة وهذا لم يكن مقبولا، وإذا استمر الموقف الأمريكي على هذا المنوال، فإن من شأن ذلك أن يترك آثارا سلبية”.

المصدر: RT