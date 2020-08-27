إنجلترا – أثنت الشرطة البريطانية على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بعد أن اتصل برقم موجود على لعبة سيارة الإسعاف عندما دخلت والدته في غيبوبة بسبب مرض السكري.

واتصل جوش برقم 112 وهو رقم طوارئ أوروبي يقدم نفس خدمة 999، والذي أوصله بالشرطة.

و بحسب “بي بي سي” الناطقة باللغة الإنجليزية، فقد أجرى جوش من تيلفورد في شروبشاير، المكالمة الشهر الماضي عندما وجد والدته ملقاة على الأرض فاقدة للوعي.

وقال قائد الشرطة المحلية في غرب ميرسيا سوبت جيم بيكر، هذا الطفل شجاع جدا.

وأضاف بيكر: “كان هذا أمرا لا يصدق بالنسبة لجوش، لقد قادته سرعة بديهته بالتفكير في الاتصال بالرقم الذي وجده على لعبته لأنه كان قلقا على والدته”.

وتابع قائلا: “لقد كان شجاعا للغاية وظل على الخط بينما كنا قد استطعنا الوصول إلى منزل العائلة والتأكد من حصول والدته على المساعدة الطبية”.

وصرح الشرطي “لقد أثبت جوش بالفعل أنه سيكون ضابط شرطة لامعا في المستقبل، ونأمل أن نراه مجددا عندما يبلغ من العمر ما يكفي ليكون فردا في الشرطة”.

وتمت دعوة جوش لاحقا لزيارة مركز الشرطة المحلي حيث رافقه الضباط في جولة بالمقر.

المصدر: “بي بي سي”