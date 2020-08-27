غريفيث يبحث مع مسؤول إيراني وقف إطلاق النار في اليمن

غريفيث يبحث مع مسؤول إيراني وقف إطلاق النار في اليمن

اليمن – أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لقاء وصفه بـ”البناء” مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، لبحث جهود تسوية الأزمة في اليمن.

وأضاف غريفيث، في تغريدة نشرها على “تويتر” امس : “تبادلنا وجهات النظر حول الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد وخلق جو مؤات لاستئناف العملية السياسية في اليمن”.

يأتي اللقاء بعد ساعات من اجتماع افتراضي عقده غريفيث مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي المعتمدين لدى اليمن، “لمناقشة المحادثات مع الأطراف اليمنية حول وقف إطلاق النار والتدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية”.

وأكد المبعوث الأممي عقب الاجتماع أن “التضامن والدعم المستمر الذي يبديه المجتمع الدولي لعملية السلام في اليمن أمر بالغ الأهمية”.

يذكر أن غريفيث كان قد سلم في منتصف يوليو الماضي، الأطراف الثلاثة الرئيسية في الصراع اليمني، وهي الحكومة والحوثيون والتحالف العربي، مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات.

وتشمل بنود الوثيقة وقفا شاملا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، وإلزام جميع الأطراف بوقف كافة العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية وغيرها.

المصدر: RT