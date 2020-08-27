فيتنامي لم يغسل شعره أو يصففه أو يقصه منذ 80 عاما (صور)

فيتنامي لم يغسل شعره أو يصففه أو يقصه منذ 80 عاما (صور)

فيتنام – كشف رجل مسن من فيتنام يبلغ من العمر 92 عاما، أنه لم يغسل أو يصفف شعره أو يقصه منذ 80 عاما، اعتقادا منه أنه سيموت إن فعل ذلك.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، يبلغ طول شعر الرجل، الذي يدعى نغوين فان شين ويعيش في منطقة دلتا ميكونغ الجنوبية في فيتنام، حوالي 5 أمتار.

وقال شين: “أعتقد أنني إذا قمت بقص شعري أو غسله فسوف أموت.. فأنا أؤمن بأن ما يولد به الشخص يجب أن يترك كما هو دون أن يمس.. لا أجرؤ على تغيير أي شيء في شعري، ولا حتى تمشيطه”.

وتابع: “أنا فقط أرعاه، وأغطيه بوشاح لإبقائه جافا ونظيفاً ولطيف المظهر”.

وأشار شين إلى أنه طلب منه قص شعره عندما كان في المدرسة، ما دفعه إلى ترك الدراسة بعد الصف الثالث وقرر عدم قصه أو تمشيطه أو غسله مرة أخرى.

وأوضح لوم نجل شين (62 عاما)، أنه يدعم أفكار والده، موضحا أنه يؤمن بالعلاقة بين الشعر والفناء.

وأضاف قائلا: “هذه الأشياء تبدو بسيطة لكنها مقدسة”.

المصدر: صحيفة “الغارديان” البريطانية