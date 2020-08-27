الولايات المتحدة – اكتشف علماء أمريكيون توهجات منتظمة في النجم GJ 887 القريب من الأرض ، ما يعني أن الكواكب التي تدور حوله لا يمكن أن تكون صالحة للحياة.

وتفيد مجلة Research Notes of the American Astronomical ،Society

بأن النجم GJ 887 (Lacaille 9352 ) يقع في كوكبة الحوت الجنوبي على بعد 10 سنوات ضوئية من الشمس، هو أحد أسطع النجوم في السماء القريبة من الأرض . وينسب هذا النجم إلى فئة М- الأقزام الحمراء منخفضة الكتلة، التي تدور حولها معظم كواكب المنظومة الشمسية. بحسب علماء الفلك.

وكان تلسكوب TESS الفضائي الذي أطلقته ناسا للبحث عن الكواكب الخارجية، قد اكتشف حول النجم GJ 887 كوكبين أو ثلاثة صالحة للحياة، قد توجد على سطحها المياه في الحالة السائلة. ولكن بشرط أن يكون النجم نفسه هادئا، لأن التوهجات القوية والمتكررة وانبعاث الغازات، “تزيل” الغلاف الجوي للكواكب المحيطة، ما يجعلها غير صالحة للحياة.

ومع أن تلسكوب TESS، لم يسجل أي توهج خلال 27 يوما، لأن التوهجات ليست دائما مرئية في النطاق البصري الذي يعمل به. لذلك يبدو سطح النجم هادئا، حتى عندما تكون هناك توهجات.لا ترى إلا في الضوء فوق البنفسجي.

وقد درس علماء الفلك في جامعة أريزونا بيانات أرصاد الأشعة فوق البنفسجية في الأرشيف التي سجلها تلسكوب هابل الفضائي واكتشفوا أن GJ 887 يتوهج شهريا بسطوع قوي.

ويأمل الباحثون، أن تصبح مراقبة نجوم فئة M دائمة مستقبلا بعد إطلاق أقمار صغيرة جدا Star-Planet Activity Research CubeSat (SPARCS)، التي ستسمح لعلماء الفلك بتسجيل جميع توهجات الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من هذه النجوم، ما سيسمح بتحديد كواكب مجرتنا، التي يحتمل أنها قد تكون صالحة للحياة بدقة أكبر .

المصدر: نوفوستي