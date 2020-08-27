وقالت تقارير إعلامية في إنجلترا إن عدة لاعبين في نادي تشلسي اللندني لم يعودوا لتدريبات الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.

ولم تكشف التقارير عن أي أسماء اللاعبين، كما لم يرد تشلسي على الفور على طلب من رويترز بالتعليق على هذه التقارير.

ويتعين على أي لاعب تأتي نتيجته إيجابية الخضوع لعزل لمدة 10 أيام، ولا يسمح له بالعوة للتدريبات قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية بعد ذلك.

وسيبدأ الفريق، الذي يدربه فرانك لامبارد والذي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي، مسيرته في الموسم الجديد من بطولة البريميرليغ بمواجهة برايتون آند هوف ألبيون في 14 سبتمبر المقبل.

غير أن صحيفة الديلي ميل البريطانية ذكرت أسماء 4 لاعبين في الفريق يخضعون حاليا للعزل الصحي جراء إصابتهم بـفيروس كورونا هم ميسون موانت وتامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش وفيكايو توموري، مشيرة إلى أن هذا يأتي بعد عودتهم من الإجازة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 18 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي 12 ناديا في البريميرليغ.

من ناحيتها قالت صحيفة التايمز إن أندية شيفيلد يونايتد وبرايتون آند هوف ألبيون ووست هام يونايتد أبلغت هي الأخرى عن وجود نتائج إيجابية للفيروس سريع الانتشار في صفوف لاعبيها وطواقمها.