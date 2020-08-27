لودريان: الخطر اليوم هو اختفاء لبنان

لودريان: الخطر اليوم هو اختفاء لبنان

لبنان – اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن لبنان يواجه “خطر اختفاء الدولة”، بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد.

وقال لودريان في حديث لإذاعة “آر.تي.إل” اليوم الخميس: “لن يوقع المجتمع الدولي شيكا على بياض إذا لم تنفذ (السلطات) الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعا… لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان”.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وكالة “رويترز” أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع خارطة طريق للساسة اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزماته العديدة.

المصدر: “رويترز”