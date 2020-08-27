إنجلترا – ‬‬أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا امس تمديد عقد الحارس دين هندرسون ليبقى في “أولد ترافورد” حتى 2025 مع وجود بند يسمح بالتجديد لعام آخر.

وقضى الحارس البالغ من العمر 23 عاما موسمين على سبيل الإعارة مع شيفيلد يونايتد وساعد الفريق على الصعود من الدرجة الثانية في موسم 2018-2019 قبل أن يحافظ على شباكه نظيفة 13 مرة في “البريميرليغ” الموسم الماضي.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن هندرسون سيحصل على 120 ألف جنيه إسترليني أي حوالي 159 ألف دولار في الأسبوع مع “الشياطين الحمر”.

وسيتنافس هندرسون على حراسة مرمى الفريق الأول مع الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، الذي تعرض لانتقادات الموسم الماضي بعد سلسلة من الأخطاء، والأرجنتيني سيرجيو روميرو.

المصدر: رويترز