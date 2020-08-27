مصادر: محادثات اللجنة الدستورية السورية قد تستأنف اليوم في جنيف

مصادر: محادثات اللجنة الدستورية السورية قد تستأنف اليوم في جنيف

جنيف – أكد مشاركون في مناقشات اللجنة الدستورية السورية المصغرة في جنيف، أن المحادثات ستستأنف اليوم بعد تعليقها منذ الاثنين الماضي لاكتشاف حالات كورونا بين الوفود.

وقال عضو اللجنة أحمد العسراوي إن الوفود تلقت ما يفيد بوجود قرار لاستئناف المحادثات، إلا أنه أشار إلى أن التوقيت لم يحدد بعد، وتوقع أن يكون بعد ظهر اليوم.

وأوضح العسراوي أن “هيئة التفاوض السورية ردت على الاستشارة حول متابعة المحادثات بالموافقة، وتلقت إعلاما بأنهم سيعملون على ذلك”.

بينما ذكرت مصادر أخرى من جنيف أن الأسئلة التي وجهت للوفود، بدأت بالسؤال:

هل توافقون على العودة للاجتماع الفيزيائي (إشارة إلى أن الاجتماعات لن تكون نظرا لوجود حالات كورونا، بل اجتماع تقليدي).

بينما كان السؤال الثاني حول الموافقة على تمديد فترة إقامة الوفود في جنيف إلى ما بعد يوم الأحد.

وكانت المحادثات علقت بعد اكتشاف أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بين الوفود المشاركة، اثنتان في الوفد الحكومي، وواحدة في وفد المعارضة، ومثلها في وفد “المجتمع المدني”.

المصدر: RT